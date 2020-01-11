Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"

Эксперты на месте авиакатастрофы в Тегеране нашли пораженные ракетой части самолета МАУ. Об этом сообщил изданию "Цензор.НЕТ" источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

"Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент", - написал журналист Юрий Бутусов.

По его данным, российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете, а также пропала связь.

"Пока нет данных одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить. Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу утром через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Позже информацию о сбивании украинского самолета ракетой озвучили премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".