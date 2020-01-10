В Черновцах пьяный мужчина попытался сжечь жену и троих детей

Злоумышленник на два месяца помещен под арест.

В Черновцах правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь свою семью.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

По спецлинии "102" поступило сообщение, что в больницу доставлена 16-летняя девушка с ожогами, полученными в результате возгорания дома.

Правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор, после чего 16-летняя дочь пыталась успокоить отца.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку.

Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления. Однако в течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По ходатайству следователя Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.