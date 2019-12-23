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В Киеве снова подожгли магазины "Молоко от фермера"

Поджигателей задержала полиция.

В Киеве снова подожгли магазины "Молоко от фермера"
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 23 декабря в Киеве снова поджигали магазины "Молоко от фермера". На этот раз пострадали торговые точки на улице Елены Телиги и на проспекте Василия Порика.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что магазины подожгли почти синхронно - около 02:40 преступники, по стандартной схеме, разбили витрину и бросили бутылку с горючей смесью. Однако, по этим двум адресам злоумышленников уже  поджидали спецназовцы.

На улице Телиги двое парней начали убегать, даже не забросив бутылку с горючей смесью внутрь здания - загорелся лишь фасад двери, который потушили полицейские и сотрудники охраны, которые приехали из-за сработавшей сигнализации. Поджигателей задержали сразу же - им обоим по 23 года.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На Порика двое мужчин бросили гирю в окно и забросили бутылку с горючим, произошло возгорание. Однако, пожарные оперативно потушили огонь. "По указанному адресу тоже работали спецназовцы. Они также задержали двоих преступников «на горячем»", - отмечается в сообщении.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, 14 ноября в Киеве произошла серия поджогов этих же магазинов. Тогда в двух случаях действия злоумышленников привели к пожарам на улице Амвросия Бучмы и в Петропавловской Борщаговке. Также было возгорание на улице Елены Телиги, но его удалось ликвидировать охранникам. Спустя две недели, 2 декабря, поджоги вновь повторились.

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