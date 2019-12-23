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Все шахты "Львовугля" остались без электроэнергии, - Волынец (обновлено)

Минэнерго заявило, что энергоснабжение шахт "Львовуголь" возобновлено.

Все шахты "Львовугля" остались без электроэнергии, - Волынец (обновлено)
Фото: ubr.ua

В ночь с 22 на 23 декабря на всех шести шахтах государственного предприятия "Львовуголь" выключили электроэнергию. Об этом на фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, отметив, что началось затопление и это чрезвычайная ситуация.

"Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за шахтной атмосферой, идет затопление", - сообщил Волынец.

По его словам, отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии случилось из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить наперед 22 млн грн за электроэнергию периода декабря 2019 - января 2020 года.

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", - подчеркнул Волынец.

Он добавил, что такого еще не было в истории энергетической и угольной отраслей. "И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России".

Волынец также сообщил, что Независимый профсоюз горняков обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В состав "Львовугля" входят шесть работающих шахт: "Великомостовская", "Межиреченская", "Видродження", "Лесная", "Степная", "Червоноградская".

Обновление. Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что энергоснабжение государственного предприятия "Львовуголь" возобновлено.

"Урегулирована ситуация по электроснабжению на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен", - сказано в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила руководство государственных шахт "Львовугля" на организации масштабных коррупционных схем с выплатой зарплаты шахтерам. Из-за этих действий государственная структура ежемесячно теряла более миллиона гривен.

В сделке были задействованы руководители шести шахт. Они использовали труд подчиненных в личных целях, а также для участия в коммерческих проектах. Некоторые рабочие даже продолжали получать зарплату, находясь за границей на заработках.

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