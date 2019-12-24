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В Киеве приговорили к пяти годам тюрьмы водителя "Волги", от взрыва которой пострадало четыре ребенка

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба.

В Киеве приговорили к пяти годам тюрьмы водителя "Волги", от взрыва которой пострадало четыре ребенка
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинский районный суд Киева приговорил к 5 годам тюрьмы владельца автомобиля "Волга", от взрыва которого пострадали 4 ребенка в Святошинском районе Киева в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Киева.

"Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорен к 5 годам лишения свободы", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тыс. гривен каждому.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 14 июня 2018 года группа детей нашла в припаркованном автомобиле "Волга" коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть. В результате взрыва пострадало 4 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, 2 из которых получили тяжелые телесные повреждения.

Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

Отреагировав на взрыв, владелец "Волги" попытался сбежать, однако его задержали 15 июня 2018 года.

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