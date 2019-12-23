В выходные возле дома главы Национального банка Якова Смолия провели "похоронную процессию".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

"Мол, хоронили "предателя, который живет в Смолие и мешает ему быть порядочным нормальным гражданином Украины", - уточняется в сообщении.

В НБУ отметили, что "Национальный банк уже не удивишь такими методами давления".

Вместе с тем в банке подчеркнули, что заказчики и организаторы подобных акций "прибегают к банальным, но до сих пор действенным методам навязывания своей идеи".

"Брань в адрес руководителей НБУ, призывы к смертной казни, угрозы и так далее - это хайпово, это контраверсионно, это громко, это создает картинку. То, что нужно, чтобы создать шум ... Эти перформансы - это банальное психологическое давление из 90-х. Его цель - показать, что проще сдаться, уйти с должности, чем продолжать отстаивать интересы страны", - указывается в сообщении.

В банке обвинили заказчиков и организаторов акций в намеренных манипуляциях и отвлечении внимания на яркие картинки вместо того, чтобы разбираться по существу.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова начала получать СМС с угрозами. Она обратилась в полицию. Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица). Кроме того, в последнее время Рожкова ездит на работу под охраной полиции.

Напомним, что в последние недели возле здания Национального банка проходят постоянные митинги. Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского, который раньше был владельцем Приватбанка.

С начала декабря протестующие под НБУ начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первому заместителю Катерине Рожковой.