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Рожкова начала получать СМС с угрозами

Первый замглавы НБУ ездит на работу под охраной полиции.

Рожкова начала получать СМС с угрозами
Рожкова вынуждена ездить на роботу под защитой полиции
Фото: facebook.com/stopcor.ua

Первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова начала получать СМС с  угрозами.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - написала Рожкова.

"Застрахуй дом и здоровье. Увези детей. Мы идем, с***", - говорилось в СМС.

Рожкова добавила, что считает эти угрозы вполне реальными. В последние несколько дней из-за постоянных протестов ей удается выезжать из дому только на полицейском автомобиле.

"Террор, к сожалению, продолжается. Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается", - написала Рожкова.

Вечером 11 декабря пресс-служба полиции сообщила, что сотрудница Нацбанка (ее имя не назвали) заявила об угрозах. По данному факту начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Напомним, что в последние недели возле здания Национального банка проходят постоянные митинги. Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского, который раньше был владельцем Приватбанка.

С начала декабря протестующие под НБУ начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первому заместителю Катерине Рожковой.

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