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Saudi Aramco после выхода на биржу подорожала до $1,88 трлн, намного опередив Apple и Microsoft

Саудовский холдинг успешно дебютировал как публичная компания.

Saudi Aramco после выхода на биржу подорожала до $1,88 трлн, намного опередив Apple и Microsoft
Фото: EPA/UPG

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии после выхода на биржу (IPO) стала самой дорогой компанией мира.

Как сообщает DW, в первый день торгов ее акции на бирже в Эр-Рияде подорожали до 35,2 риала (9,39 доллара). В результате саудовский госконцерн достиг рыночной стоимости 1,88 трлн долларов, значительно опередив конкурентов в списке самых дорогих в мире компаний.

Для сравнения, Apple и Microsoft стоят сейчас около 1,2 трлн долларов.

Перед IPO Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco в $1,7 трлн.

Напомним, что размещение Saudi Aramco стало крупнейшим в истории, она привлекла 25,6 млрд долларов. Раньше рекорд принадлежал китайскому интернет-магазину Alibaba, который в 2014 году привлек 25 млрд долларов на бирже в Нью-Йорке.

Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.

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