Проход к поездам осуществляется через подземные переходы.

Фото: Вікторія Матола

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщила корреспондентка LB.ua на месте событий.

"Проход к поездам осуществляется через восточный и западный подземные переходы", - уточнила она.

Входы и выходы к зданию перекрыли правоохранители, на место выехали взрывотехники.

Фото: Вікторія Матола

Эвакуированные пассажиры ожидают посадки и прибытия поездов возле вокзала.

Фото: Вікторія Матола

Напомним, Центральный железнодорожный вокзал в Киеве уже "минировали" 16 декабря. Поезда курсировали в обычном режиме, а посадка осуществлялась через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Также вокзал "минировали" 3 декабря. Тогда взрывчатку якобы заложили и в Кабмин, и в Раду, однако сообщения оказались ложными.