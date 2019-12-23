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В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Центральный ж/д вокзал

Проход к поездам осуществляется через подземные переходы.

Фото: Вікторія Матола

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщила корреспондентка LB.ua на месте событий.

"Проход к поездам осуществляется через восточный и западный подземные переходы", - уточнила она.

Входы и выходы к зданию перекрыли правоохранители, на место выехали взрывотехники. 

Фото: Вікторія Матола

Эвакуированные пассажиры ожидают посадки и прибытия поездов возле вокзала. 

Фото: Вікторія Матола

Напомним, Центральный железнодорожный вокзал в Киеве уже "минировали" 16 декабря. Поезда курсировали в обычном режиме, а посадка осуществлялась через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Также вокзал "минировали" 3 декабря. Тогда взрывчатку якобы заложили и в Кабмин, и в Раду, однако сообщения оказались ложными. 

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