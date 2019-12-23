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В Днепропетровской области установили самую глубоководную елку в Европе

Новогоднее деревце поставили на глубине 45 метров.

На дне Новониколаевского карьера в Днепропетровской области дайверы установили подводную елку. Один из инициаторов проекта, инструктор по дайвингу Андрей Воробьев рассказал, что елку установили на 45-метровой глубине.

Фото: Андрей Воробьев

По данным дайверов, это новогоднее деревце сейчас является самым глубоководным в Европе. Елка празднично одетая и даже украшена электрической гирляндой. Опускали елку пятеро опытных дайверов, передает Радио Свобода.

"Елку поставили очень глубоко - на глубине 45 метров. Опускались под воду этого дня десять дайверов, но ставили елку пятеро: на такую глубину обычный дайвер-турист не погружается. Погружались профессионалы. Елка стала идеально. Открыли шампанское, символически пригубили. Один из наших дайверов разбирается в электронике и электричестве - он позаботился о гирлянде, которая светилась, на специальных аккумуляторах. Однако высокое давление, к сожалению, и гирлянда не выдержала под водой", - сказал Андрей Воробьев.

Он также отметил, что в Новониколаевском карьере вблизи Днепра дайверы уже много лет формируют

единственный в Украине подводный парк. Ранее там они установили декоммунизованной бюст Ленина, несколько ретроавто и тому подобное.

Подводную елку планируют убрать через несколько недель. Это объясняют заботой об окружающей среде.

Новониколаевский карьер под Днепром - бывший гранитный карьер, затопленный водой после завершения выработок.

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