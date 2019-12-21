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Полиция разоблачила сеть детских порностудий в Днепропетровской области

Злоумышленники привлекали детей от 9 до 13 лет.

Полиция разоблачила сеть детских порностудий в Днепропетровской области
Фото: https://cyberpolice.gov.ua/

Киберполиция разоблачила сеть детских порностудий в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

20 декабря правоохранители провели шесть обысков на территории области в порно-студиях и по месту жительства участников преступной группы.

"К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео", - говорится в сообщении.

Женщины за деньги предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографии. К созданию контента привлекали детей от 9 до 13 лет. Предварительно с детьми проводили "разъяснительную беседу" по выполнению требований оператора.

Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников и другими личными пожеланиями заказчика.

Для конспирации студии располагались в сельской местности, а отснятый материал сбывали в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии вели исключительно с помощью криптовалюты.

Дело квалифицировано по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии.

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