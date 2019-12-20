Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке.

Об этом глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил на епархиальном собрании Москвы, передает Русская служба Би-би-си.

"При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой", - приводит ТАСС слова Кирилла.

"Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению", - сказал глава РПЦ.

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов считает, что речь не идет о полном переводе богослужения на русский язык.

"Подчеркну: это было разрешение, но не предписание, и условием этого прозвучало - "именно те общины, которые примут это без каких-либо разделений и недоумений". Следовательно, это средний, царский путь, который предложен патриархом, и акцент в котором не на русском языке как таковом, а на доступности богослужения в целом - чтобы оно было усвояемым тем, кто в нем участвует", - пояснил Козлов.

Церковнославянский язык всегда был одной из основополагающих традиций Русской православной церкви.

Перевод Библии на русский язык, благословленный Синодом, был впервые издан еще в 1876 году. Он предназначался для домашнего чтения.

Современных переводов Библии на русский существует более пяти, но все они, начиная с издания Российского библейского общества 1993 года, более в ходу среди евангельских христиан России, чем у православных.

Отметим, что богослужения в Украинской православной церкви Московского патриархата до сих пор проводятся на церковнославянском языке. Еще в 2015 глава УПЦ МП митрополит Онуфрий выступил против богослужения на украинском языке. Тем, кто хочет "заработать" спасение, он посоветовал изучать церковнославянский язык.

Вместе с тем митрополит Онуфрий позволил в порядке исключения не поминать при богослужении главу РПЦ патриарха Кирилла.