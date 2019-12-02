Террористы "ДНР" решили сделать русский язык единым "государственным"

Оккупанты не будут запрещать гражданам использовать украинский язык в частном общении.

Террористы так называемой "ДНР" решили сделать русский язык единственным" государственным", якобы из-за "тесных интеграционных процессов с Россией". Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Главарь "ДНР" предложил внести изменения в "Конституцию ДНР", чтобы лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственным "официальным языком".

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции "Донецкой народной республики", определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом "ДНР" с Российской Федерацией", - заявлено в сообщении.

Также Пушилин предложил "парламенту" боевиков сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как "государственного".

При этом украинский язык будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации. Местные террористические власти также заявили, что не будут запрещать гражданам использовать украинский язык в частном общении.

Напомним, 29 октября оккупанты отдельных районов Донецкой области приняли "закон" о границе, в котором претендуют на весь регион, как было на период 2014 году.

9 декабря в Париже состоится саммит лидеров "нормандской четверки", на котором Россия попробует вынудить Украину пойти на прямые переговоры с боевиками.