Рада во вторник продолжит рассмотрение закона о ГБР

Верховная Рада продолжит рассматривать закон о ГБР 3 декабря, а в среду, 4 декабря, в парламенте пройдут слушания о рынке земли. Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"К сожалению, мы не успели рассмотреть законопроект про ДБР в позапрошлую пятницу. Я понимаю, что политические позиции важные, но мне хочется обратиться ко всем политическим партиям и группам, чтобы не было злоупотреблений практиками объявления перерывов... Мне кажется, что не должно быть дискуссии: что является главным", — заявил он.

Разумков отметил, что "завтра, во вторник, первым мы рассмотрим этот законопроект". Также спикер сообщил, что в среду в 15-30 в парламенте пройдут слушания на тему открытия рынка земли.

"Возможно, на этой неделе мы рассмотрим Избирательный Кодекс с предложениями президента", - отметил он.

В свою очередь, вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил, что до нового года у депутатов осталось только две пленарных недели, поэтому работа должна быть конструктивной.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.

21 ноября адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до тех пор, пока Рада не примет поправку.

27 ноября генпрокурор Руслан Рябошка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, ГПУ проводит инвентаризацию дел и передает уголовные производства в другие органы следствия.

Ранее он в интервью "Общество требует крови. Общество требует посадок" для LB.ua рассказывал, почему предлагал адвокату семей Небесной Сотни Евгении Закревской возглавить департамент, который будет расследовать дела Майдана.