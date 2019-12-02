Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн

Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы. Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов боевиков, полученные от украинских спецслужб.

Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.

"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.

Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая республиканская служба по тарифам. По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.

Напомним, в июле 2019 Кабмин запретил применять ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.