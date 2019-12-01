Как рассказал правоохранителям разыскиваемый, он "ходил и молился в лесу".

Полицейские Киевской области нашла священника, который накануне пропал в в Бородянском районе Киевской области.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в фейсбуке.

Как рассказал правоохранителям разыскиваемый, он "ходил и молился в лесу".

Ранее в полиции сообщали, что в поселке Клавдиево Киевской области исчез без вести священнослужитель, военный капеллан ПЦУ отец Сергий (Струк).

Сообщение о пропаже поступило в субботу от одного из прихожан.

Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, возглавлял поисковую операцию руководитель полиции области Андрей Небытов. Были привлечены все подразделения превентивной деятельности и криминальная полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нацполиции появится служба военных капелланов. Служба военного духовенства уже действует в Нацгвардии и Госпогранслужбе.