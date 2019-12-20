Полиция и премьер отчитались о закрытии более 5 тысяч игорных заведений

Полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен.

Фото: npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В соответствии с постановлением правительства и поручением министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу", - говорится в сообщении.

За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп совместно с органами местной власти и работниками Государственной фискальной службы. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится ее демонтаж.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - добавил Околит.

По словам начальника управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, в ходе отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. Лотереи закрылись до приезда мобильных групп.

Он предупредил, что полиция будет следить за тем, чтобы игорные заведения не открывались ночью.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение внеочередного заседания правительства по игорному бизнесу выполняется немедленно.

"По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители. Проодят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - написал Гончарук в своем телеграм-канале.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку. По словам премьера, законопроект о легализации игорного бизнеса направлен главным образом на закрытие игорных залов, которые заполонили украинские улицы под видом лотерей.

19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов. Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с 16:00 20 декабря Нацполиция закроет все игорные заведения в Украине.