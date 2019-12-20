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Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Гончарук дал распоряжение полиции проверить деятельность всех операторов гослотерей. 

Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - уточнил он.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей", - подытожил премьер-министр.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, сообщил, что было принято решение отменить приказ Госпредпринимательства и Минфина №128/1037 от 12 декабря 2002 года в части деятельности распространителей лотерей.

Напомним, что 19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов. 

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