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Апелляционный суд остановил рассмотрение национализации Приватбанка

Стороны решили дождаться выводов Верховного Суда по другому делу.

Фото: Макс Требухов

Шестой апелляционный административный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", решение отложено до рассмотрения в Большой палате Верховного Суда иска семьи Суркисов.

Слушания по этому делу, где семья Суркисов пытается отменить решение Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами, отложены на 31 декабря.

Как сообщает корреспондент LB.ua, перед входом в суд сегодня также прошла акция протеста "Убери руки", организованная партией "Демократическая сокира". Ее участники заявили, что Приватбанк не должен вернуться в собственность Игоря Коломойского, а сам олигарх должен вернуть, "что украл из Привата".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация Приватбанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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