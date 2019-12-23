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В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В понедельник утром в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в фейсбуке.

"Авария произошла утром на перекрестке Полярной и Семьи Кульженко. По предварительной информации, водитель грузовика Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути - мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai как раз остановился, чтобы купить кофе. В шоковом состоянии он рассказал, что увидел, что на него несется неуправляемая фура и он еле успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В настоящее время с места аварии уже забрали Mitsubishi, ожидают эвакуатор для Hyundai. Также должны приехать, чтобы перегрузить муку из грузовика Renault.

Напомним, ранее в ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали.

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