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В Харькове и области в двух ДТП пострадали пять полицейских и двое гражданских

Все пострадавшие госпитализированы.

В воскресенье, 22 декабря, в Харькове и области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием полицейских. В результате аварий пострадали пять сотрудников полиции и двое гражданских.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что ДТП по ул. Клочковской в Харькове с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Около 13:30 22 декабря в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.

Как сообщалось, 7 декабря в Житомирской области полицейский сбил насмерть велосипедиста и сбежал.

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