Трое военных получили ранения от взрыва беспилотника на Донбассе

По уточненным данным, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
"Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.
Раненые военнослужащие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе был один погибший и один раненый.
Напомним, во вчерашнем обстреле на Донбассе погиб старший солдат 28 омбр Николай Довженко. Он скончался в больнице спустя несколько часов после ранения.