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Трое военных получили ранения от взрыва беспилотника на Донбассе

В штабе ООС уточнили данные о потерях за сутки.

Трое военных получили ранения от взрыва беспилотника на Донбассе
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

По уточненным данным, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.

Раненые военнослужащие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе был один погибший и один раненый.

Напомним, во вчерашнем обстреле на Донбассе погиб старший солдат 28 омбр Николай Довженко. Он скончался в больнице спустя несколько часов после ранения.

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