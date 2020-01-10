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​Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" закрывали из-за сообщения о минировании (обновлено)

Станция возобновила работу после проверки.

​Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" закрывали из-за сообщения о минировании (обновлено)
Фото: nv.ua

Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на сайте "Киевского метрополитена".

Станция возобновит работу после завершения проверки

"Внимание! Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Обновление. По состоянию на 16:50 станцию и пересадку открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружено, сообщили в КП.

Напомним, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минированииобщественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.

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