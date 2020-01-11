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"Черные ящики" сбитого МАУ будут расшифровывать во Франции

Иранским экспертам не удалось расшифровать записи бортового самописца.

"Черные ящики" сбитого МАУ будут расшифровывать во Франции
Фото: EPA/UPG

Иран передаст Франции "черные ящики" сбитого "Боинга" украинских авиалиний. Решение было принято после того, как иранским экспертам не удалось расшифровать записи бортового самописца. Об этом сообщил в субботу, 11 января, глава отдела расследований происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает ИРНА.

По его словам, Иран использовал все свои возможности для изучения содержимого "черных ящиков", но в стране нет необходимых технологий для расшифровки. Чтобы избежать повреждения содержимого, было решено отправить их во Францию.

Решение о передачи самописцов Франции принято пятью странами.

Ранее Тегеран обратился к Канаде, Франции и США с просьбой доставить в Иран оборудование для расшифровки "черных ящиков", но получил отказ. Затем власти в Тегеране попросили Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить бортовые самописцы в третью страну и пять государств договорились о том, что расшифровка будет происходить во Франции, указывается далее в сообщении. 

Резайефар также указал, что такое решение было принято до заявления Генштаба Вооруженных сил Ирана об обстоятельствах гибели лайнера.

Ранее сообщалось, что Иран не отдаст компании Boeing самописцы из рухнувшего самолета МАУ. Вчера иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера.

Напомним, в субботу утром через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

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