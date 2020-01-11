Ответственность за крушение украинского самолета должен нести не только Иран, но и Россия, - Турчинов

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что за крушение самолета украинских авиалиний в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, должен отвечать не только Иран, но и Россия.

"Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования сбивания нашего самолета и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, которая состоялась 8 января", - написал Турчинов в своем фейсбуке.

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии ", - добавил политик.

Напомним, по данным телеканала CNN, самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух". Вероятно, это была зенитная ракета "Тор".

Ранее сообщалось, что эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого лайнера со следами пробоин.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ взял Корпус стражей исламской революции.