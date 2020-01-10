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Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Президент Украины провел разговор с главой Госдепа.

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента по итогам телефонного разговора, который состоялся между Помпео и Зеленским днем 10 декабря.

Государственный секретарь США также выразил Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой, в которой погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Помпео подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между США и Украиной.

Офис президента в свою очередь сообщил, что Зеленский поблагодарил США за поддержку в расследовании авиакатастрофы. 

"Я встретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал президент Украины.

В ходе разговора также согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США, в первую очередь - новую дату визита Помпео в Украину. Он может состояться в конце января.

Напомним, что 9 января из США поступила информация о том, что самолет МАУ мог быть непредумышленно сбит иранской противовоздушной обороной.

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