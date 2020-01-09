Президент Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщается в телеграм-канале президента.

Фото: @V_Zelenskiy_official

Фото: @V_Zelenskiy_official

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.