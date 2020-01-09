Оперативный штаб по вопросам авиакатастрофы в Иране отчитался Зеленскому

Расследование находится на слишком раннем этапе, поэтому конкретные детали не озвучили.

Президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы, информирует пресс-служба главы государства.

Во время совещания напомнили, что украинская группа специалистов, в которую вошли 45 человек, уже работает над расследованием причин падения самолета. В частности, эксперты осматривают детали самолета и продолжают собирать ДНК родственников погибших для того, чтобы идентифицировать тела для дальнейшей репатриации.

"Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии (граждан Украины, - ред.). Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда будут решены логистические вопросы", - отметили в Офисе президента.

Кроме того, в пресс-службе сообщили о запланированных телефонных разговорах Зеленского с международными партнерами.

"Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава украинского государства провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана, а также Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.