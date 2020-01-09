Украина назвала агрессию России одним из самых вопиющих нарушений Устава ООН

За шесть лет международного конфликта погибли 14 тысяч человек.

Временная оккупация украинских территорий и захват Крыма являются наиболее вопиющим нарушением Устава ООН за многие последние десятилетия.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совбеза ООН о соблюдении Устава ООН в качестве основы для поддержания международного мира и безопасности.

"В исторических книгах будет зафиксирован международный вооруженный конфликт, в результате которого за последние шесть лет погибли около 14 тысяч человек, в результате чего пострадали не менее 30 тысяч людей и миллионы вынужденных переселенцев", - отметил дипломат.

Кислица также акцентировал, что ради политической целесообразности отдельные представители Совбеза ООН часто упускают из виду опцию статьи 27 Устава, исключающую возможность для члена Совета голосовать в случае явного конфликта интересов.

"Мы сожалеем, что в таких обстоятельствах Совет не смог принять меры по просьбе Украины от марта 2015 года относительно развертывания мощных многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН на оккупированном Донбассе", - сказал он.

Замминистра напомнил, что два года спустя, когда Российская Федерация выдвинула свое собственное предложение, украинская сторона предоставила Совбезу представление об основных элементах мандата возможной операции по поддержанию мира на Донбассе.

"Теперь, пять лет спустя, президент Украины Зеленский указывает на важность размещения миротворцев вдоль украинско-российской границы, что могло бы помочь принести давно назревший мир на украинскую землю", - заявил Кислица.

В то же время замминистра поблагодарил представителей тех стран непостоянных членов ООН, которые на протяжении предыдущих двух лет поддерживали Украину в ее борьбе с агрессором Совете безопасности.

"Нам будет особенно не хватать нашего доброго друга и соседа - Польши, которая внесла значительный вклад в деятельность Совета. Мы верим, что новые непостоянные члены полностью привержены выполнению своей важной миссии", - отметил Кислица.