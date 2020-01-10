​Комитет внешней политики в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана"

Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на заседании в понедельник в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана". Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе главы Комитета, народного депутата фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко.

"Рассмотрение вопросов по Ирану и катастрофе будет закрытым (прим.: на заседании Комитета в понедельник, 13 января, в 14:00). Это нужно для избежания политизации вопроса", — отметили в пресс-службе со ссылкой на заявление самого Яременко.

"Цель (прим.: заседания Комитета) — это парламентский контроль за действиями органов исполнительной власти, чтобы убедиться в том, что исполнительная власть располагает и эффективно использует все необходимые ресурсы, а также соблюдаются все права и интересы граждан Украины".

Что касается причин закрытого формата заседания, то "есть регламентные причины. Эта неделя (прим.: с 13 января) не является комитетской. Что касается смысла, то ситуация активно развивается, поэтому лучше дать возможность приглашенным (Прим.: участникам заседания) собрать и передать комитету максимум информации".