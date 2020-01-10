В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
ГлавнаяПолитика

​Комитет внешней политики в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана"

Заседание будет закрытым ради избежания политизации вопроса.

​Комитет внешней политики в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана"
Богдан Яременко
Фото: facebook/УКРОП Українське об'єднання патріотів

Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на заседании в понедельник в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана". Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе главы Комитета, народного депутата фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко. 

"Рассмотрение вопросов по Ирану и катастрофе будет закрытым (прим.: на заседании Комитета в понедельник, 13 января, в 14:00). Это нужно для избежания политизации вопроса", — отметили в пресс-службе со ссылкой на заявление самого Яременко.

"Цель (прим.: заседания Комитета) — это парламентский контроль за действиями органов исполнительной власти, чтобы убедиться в том, что исполнительная власть располагает и эффективно использует все необходимые ресурсы, а также соблюдаются все права и интересы граждан Украины". 

Что касается причин закрытого формата заседания, то "есть регламентные причины. Эта неделя (прим.: с 13 января) не является комитетской. Что касается смысла, то ситуация активно развивается, поэтому лучше дать возможность приглашенным (Прим.: участникам заседания) собрать и передать комитету максимум информации".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также