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​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским

Елена Малахова была директором авиакомпании "Скайавиатранс".

Родственники Елены Малаховой, которая была пассажиркой разбившегося в Иране самолета МАУ, заявили, что их не пригласили на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В комментариях к посту в фейсбуке Зеленского, где сообщалось о встречи, муж Малаховой написал, что "по непонятным причинам" он не был приглашен. "Мои контакты есть в МАУ, МЧС и посольстве Украины в Иране, ещё раз их написал в личные сообщения, пожалуйста хотелось бы узнать конкретику", - написал он.

Елена Малахова была директор авиакомпании "Скайавиатранс". Этой компании принадлежал украинский транспортный самолет, обстрелянный ракетами в Ливии летом в 2019 году.

Напомним, что самолет "Международных авиалиний Украины" разбился утром 8 января в Иране вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

Основной версией катастрофы западные страны во главе со США, Канадой и Великобританией считают случайное поражение зенитной ракетой ЗРК "Тор". Иранская сторона настаивает, что авария произошла по техническим причинам.

На борту самолета было 176 человек, включая 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

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