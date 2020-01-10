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Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН по авиакатастрофе в Иране

"Расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали".

Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН по авиакатастрофе в Иране
Фото: eurosolidarity.org

Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ» в Иране для того, чтобы восстановить справедливость, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания нашего государства в геополитические конфликты. Об этом заявил в видеообращении экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

"Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров - не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но одно дело - знать, а другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH-17. Кстати, предложения включить в расследование Россию, которые уже прозвучали - категорически неприемлемы", - отметил Порошенко.

Также, по мнению политика, следует инициировать созыв спецзаседание Совбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы самолета. Кроме того, президент должен направить в Иран своего спецпредставителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Для политической координации, отметил Порошенко.

"Украина как член единого евроатлантического пространства должна использовать существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми нашими союзниками. Поскольку речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имиджа Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны действовать вместе, вместе защищать Украину.

Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Мы должны восстановить справедливость в память и честь погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты", - резюмировал єкс-президент. .

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