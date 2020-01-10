На конкурс замов главы ГБР Венедиктова пригласила международных наблюдателей

В заседании комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований примет участие представитель Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Сообщается, что старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС Томас Фланаган приглашен и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В ГБР сообщают, что и.о. директора ГБР провела рабочую встречу с международными партнерами. В частности, с представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС), представителями Представительства ЕС в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Диной Аба-Оглы.

В ходе встречи Венедиктова пригласила международных наблюдателей принять участие в проведении конкурса на должности заместителей директора Госбюро.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Ранее сообщалось, что на должность первого замдиректора ГБР претендует экс-начальник следственного управления СБУ Василий Вовк. Он подал декларацию как кандидат на эту должность.

Напомним, полномочия предыдущего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей были досрочно прекращены 27 декабря. И.о. директора Бюро стала депутат Верховной Рады Ирина Венедиктова.

1 января ГБР опубликовало заявление, в котором указано, что по итогам 2019 года госбюро "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня".