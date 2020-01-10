Зеленский договорился с Трюдо уменьшить количество спекуляций вокруг катастрофы Boeing

Президент Украины и премьер Канады созвонились во второй раз.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного расследования", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января имел разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Основными версиями крушения самолета МАУ СБУ назвала попадание ракеты и теракт.