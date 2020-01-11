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Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого самолета МАУ со следами пробоин

Ситуацию с авиакатастрофой в субботу в видеообращении разъяснит Зеленский.

Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого самолета МАУ со следами пробоин.

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Сообщается, что ситуацию с авиакатастрофой в субботу в видеообращении разъяснит президент Владимир Зеленский.

"Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что политическая часть работы в расследовании завершена.

"На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры ", - сообщили в ОП.

Ранее сообщалось, что эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ.

Лайнер регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ взял Корпус стражей исламской революции.

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