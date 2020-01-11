Под Львовом мужчина на похищенном авто врезался в фуру

26-летнему жителю Харьковской области грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: https://www.facebook.com/MVS.LVIV

Полицейские задержали 26-летнего жителя Харьковской области, который на похищенном автомобиле столкнулся с грузовиком вблизи Львова. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

В субботу, 11 января, правоохранители получили сообщении об угоне автомобиля "Фиат Добло" в селе Дернов.

В области ввели спецоперацию "Перехват".

"Правоохранители задержали злоумышленника в селе Гамалеевка после того, как он совершил столкновение с грузовиком «Рено». Им оказался 26-летний житель Харьковской области, ранее судимый за незаконное обращение с оружием", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/MVS.LVIV

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полицейские доставили злоумышленника в больницу для оказания медицинской помощи. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

Напомним, возле Дубно произошло ДТП с участием четырех авто, три человека пострадали.