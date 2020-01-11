Боевика "ЛНР", который участвовал в боях под Дебальцево, приговорили к 8 годам тюрьмы

СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию "в результате спланированной оперативной комбинации".

Сватовский районный суд Луганской области приговорил боевика "ЛНР" к восьми годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево", - говорится в сообщении.

Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации.

Напомним, ранее суд приговорил диверсанта "ЛНР" к 9 годам тюрьмы за подготовку теракта в Харькове в 2016 году.