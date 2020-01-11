В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
ГлавнаяОбществоЖизнь

Боевика "ЛНР", который участвовал в боях под Дебальцево, приговорили к 8 годам тюрьмы

СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию "в результате спланированной оперативной комбинации".

Боевика "ЛНР", который участвовал в боях под Дебальцево, приговорили к 8 годам тюрьмы
Фото: https://ssu.gov.ua/

Сватовский районный суд Луганской области приговорил боевика "ЛНР" к восьми годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево", - говорится в сообщении.

Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации.

Напомним, ранее суд приговорил диверсанта "ЛНР" к 9 годам тюрьмы за подготовку теракта в Харькове в 2016 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также