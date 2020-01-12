Во Львове из окна четвертого этажа выпала девушка с порезанными венами

Во Львове из окна квартиры на четвертом этаже выпала 21-летняя девушка - жительница Львовской области. Об этом сообщили в Нацполиции, передает ZAXID.NET.

Инцидент произошел около 20 часов в субботу, 11 января, на улице Лычаковской.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность девушки. Это 21-летняя жительница Перемышлянского района. Также известно, что в квартире вместе с ней находились трое мужчин, которым 22, 32 и 37 лет. Все трое - жители Львова", - говорится в сообщении.

Девушка жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу. При осмотре было обнаружено, что у нее порезанные вены на руке.

Напомним, ранее в Броварах мужчина хотел совершить суицид вместе с 4-летним ребенком. Он собирался спрыгнуть с дочерью с крыши, но полиции удалось его отговорить.