Офис омбудсмена заявил о многочисленных нарушениях в тюремной больнице Львовского учреждения исполнения наказаний №19.

Об этом говорится на сайте уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмили Денисовой.

Правозащитники обнаружили, что помещение больницы почти не отапливается, температура воздуха в палатах - всего 11-15 градусов. Камеры-палаты - старые и запущенные, на стенах плесень, нуждаются в замене сантехники и электропроводки.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Больные вынуждены спать на старых металлических кроватях с тонкими порванными матрасами и подушками. Постель изношена, а у некоторых пациентов ее вообще нет. При этом на складе есть и новые матрасы, и подушки, и постельное белье.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

В больнице нет препаратов для общей анестезии, нет иголок для эпидуральной анестезии, то есть проведение операций исключается.

Нет препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Нет наркотических обезболивающих средств, при том что в 2019 году в больнице находились пять осужденных, больных онкологическими заболеваниями и страдающих от болевого синдрома.

Больным онкологическими заболеваниями вообще не проводится компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, что затрудняет диагностику и динамическое наблюдение за течением болезни.

На территории больницы есть крысы.

Фото: ombudsman.gov.ua

Офис омбудсмена собирается направить свои выводы и рекомендации по исправлению нарушений в Министерство юстиции.

Львовское учреждение исполнения наказаний №19, или Львовское СИЗО, - самая старая тюрьма во Львове. Она расположена на Городоцкой улице в здании бывшего римо-католического монастыря женского ордена Святой Бригиды.