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В ​"Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных

Госпитализированы 64 человека, критических нет.

В ​"Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных
Фото: KP.UA

64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице "Феофания".

Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань. 

"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", - сообщил он.

По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований", - рассказал врач.

Все госпитализированные в "Феофании" - гражданские лица.

Напомним, что 29 декабря на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами в формате 76 на 124. Это первый крупный обмен за последние два года.

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