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Гослекслужба запретила препарат для наркоза после смерти пациентки в Каменском

Гослекслужба запретила препарат для наркоза после смерти пациентки в Каменском
Пациента готовят к операции
Фото: wikipedia.org

Гослекслужба запретила ряд серий препарата "Дипрофол" для общего наркоза после смерти пациентки в Каменском.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

20 декабря ведомство создало комиссию по проверке серьезных побочных реакций, зафиксированных после применения препарата в больнице города Каменское Днепропетровской области.

Для проверки качества, возможной фальсификации или нарушения холодовой цепи при хранении и перевозке лекарств, Гослекслужба запретила ряд серий препаратов, которые применялись в городской больнице №9 Каменского и в Винницкой городской клинической больнице скорой медпомощи.

Это касается не только "Дипрофола" (серии 19000015, 18000241), но и ряда других препаратов: "Дитилин-Биолек", "Дитилин-Дарница", "Атракуриум-Ново", "Фентанил", "Фентанил Калцекс", "Сибазон", "Атропин-Дарница".

Кроме того, отобраны и направлены в лабораторию архивные образцы "Дипрофола" этих серий.

Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли бы их приобрести.

Напомним, что в декабре 2019 года в Каменском после применения лекарственного средства "Дипрофол" пострадали семь пациентов. Один из них скончался.

По информации фармкомпании "Фармак", за семь лет присутствия на рынке нареканий на препарат для общего наркоза "Дипрофол", примененный в больнице Каменского (Днепропетровская обл.) не было. Этот препарат присутствует на рынке Украины с 2013 года. Ежегодно для рынка Украины выпускается 350-400 тыс. ампул и 10 тыс. флаконов 1%-ной эмульсии, а также около 30 тыс. флаконов 2%-ной эмульсии. Лекарственное средство распространяется по всей Украине через национальных и региональных дистрибьюторов.

В компании утверждают, что за семь лет присутствия данного лексредства на рынке Украины претензий относительно его качества не было. Побочных явлений, которые были зафиксированы у пациентов клинической больницы Каменского, зарегистрировано не было.

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