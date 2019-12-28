Министру здравоохранения назначили еще двух заместителей

Кабинет министров на заседании 27 декабря назначил двух заместителей министра здравоохранения. Должности получили Дмитрий Луфер и Ирина Шевченко.

Об этом говорится в распоряжениях №1377 и №1378.

Луфер - операционный директор медицинской компании Into-Sana.

Шевченко работала в общественной организации CEDOS ("Центр исследования общества"), она жена заместителя министра образования Егора Стадного.

Напомним, что на одном из предыдущих заседаний Кабмина заместителем министра здравоохранения был назначен Виктор Ляшко, бывший первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья. Кроме того, в декабре должность заместителя министра получил Дмитрий Коваль, исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

В то же время за последние недели уволились заместители министра Михаил Загрийчук и Младена Качурец.