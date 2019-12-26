В Ровенской области от коклюша умер младенец

Ни один ребенок из его семьи не был вакцинирован.

В Ровенской области 24 декабря от коклюша умер одномесячный ребенок. Он две недели находился в отделении интенсивной терапии и анестезиологии, но медикам не удалось его спасти.

Коклюш был осложнен двусторонней негоспитальной пневмонией. Об этом сообщили на странице Миздрава в Facebook.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", – сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что единственным методом защиты от этого заболевания является вакцинация, которая должна проводиться в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев.

В Минздраве напомнили, что среди симптомов коклюша – умеренный жар, насморк, кашель, который переходит в спазматический. У малденцев может быть временное прекращение дыхательных движений. Симптомы проявляются на 7-10 день после заражения.

Напомним, в календарь профилактических прививок в Украине включены гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, хиб-инфекция.

В мае 2019 Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. Жительница Славуты проиграла разбирательство в Верховном Суде против детского сада, который отказал в посещении ее непривитому ребенку.