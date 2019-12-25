В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Операцию в Ковельской районной больнице Волынской области провела бригада врачей Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым.

Фото: facebook.com/pg/KovelMTMO1993

Об этом говорится на странице Ковельского ГТМО в фейсбуке.

"Донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого бригада специалистов констатировала смерть мозга. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам", - говорится в сообщении.

Пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией привезли из Киева, поскольку невозможно было доставить донорское сердце в столицу.

Фото: facebook.com/pg/KovelMTMO1993

Как сообщила глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец, мультиорганный забор провели в райбольнице накануне вечером. Сердце пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже проведи операцию.

Фото: facebook.com/pg/KovelMTMO1993

Как сообщалось, 15 ноября в Украине впервые провели операцию по пересадке почки в районной больнице. Операцию провели в Ковельском городском территориальном медицинском объединении, которое 19 сентября стало первой за двадцать лет больницей, получившей лицензию по трансплантологии. Первой пациенткой стала 34-летняя женщина с хронической болезнью почек V степени.

Напомним, что Министерство здравоохранения заявляло, что развитие трансплантологии является приоритетом для Украины.

В мае 2018 Верховная Рада приняла новый закон о трансплантации органов, сохранив норму о том, что донор должен предоставлять на нее письменное разрешение.