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На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет

Загалом виявили 100 тисяч пачок контрабандних сигарет.

На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Сигарети перевозили у цій цистерні
Фото: Державна митна служба

На українсько-молдовському кордоні митники виявили в автоцистерні понад 105 тисяч пачок сигарет. Цікаво, що на самій цистерні був напис «Вогненебезпечно. No smoking». Про це повідомила Державна митна служба.

Уночі до пункту пропуску «Мамалига – Крива» прибув вантажний автомобіль MAN із напівпричепом-цистерною. Водій заявив, що транспортний засіб прямує транзитом через Молдову без вантажу.

Під час перевірки митники виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та даними у документах. Різниця становила понад тонну.

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Після цього машину направили на сканування. У результаті перевірки в цистерні знайшли 280 ящиків сигарет. Загалом у спеіально облаштованих сховищах було 105 тисяч пачок сигарет орієнтовною вартістю 4,41 млн гривень.

За фактом порушення митних правил склали протокол. Сигарети вилучили. Матеріали також передали правоохоронцям, оскільки дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

Фото: Державна митна служба

Фото: Державна митна служба

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