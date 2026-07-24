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У Молдові міністр сільського господарства подав у відставку через три дні після призначення

Його заяву прийняв прем'єр-міністр країни Василе Тофан.

У Молдові міністр сільського господарства подав у відставку через три дні після призначення
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Міністр сільського господарства Молдови Раду Мустяце подав у відставку лише через три дні після призначення на посаду. Його заяву прийняв прем'єр-міністр країни Василе Тофан.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

За словами глави уряду, рішення було особистою ініціативою міністра.

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"Міністр сільського господарства Раду Мустяце подав заяву про відставку, яку я прийняв. Це було його особисте рішення – відповідальний крок, спрямований на збереження довіри суспільства до уряду та процесу управління країною. Я поважаю це рішення", – заявив Тофан.

Сам Мустяце пояснив, що вирішив залишити посаду, аби не допустити втрати довіри до уряду напередодні важливих реформ.

"Щоб зберегти довіру суспільства, я вважав за свій обов'язок скласти повноваження. Це жест відповідальності. Мої професіоналізм і сумлінність не повинні піддаватися сумніву та підриватися хибною та маніпулятивною інформацією", – написав він у соцмережах.

Раду Мустяце очолив Міністерство сільського господарства у вівторок після затвердження нового уряду. Згодом у соцмережах поширили фотографії, на яких він нібито зображений разом із колишніми членами Демократичної партії Молдови.

Мустяце назвав ці звинувачення "фейками та абсурдом", заявивши, що його слід оцінювати за результатами роботи, а не за чутками. Також він наголосив, що ніколи не був членом Демократичної партії та не очолював її територіальних осередків.

Напередодні прем'єр-міністр Василе Тофан повідомив, що провів розмову з міністром, який надав свої пояснення. Тоді глава уряду заявив, що не планує звільняти Мустяце, однак застеріг: якщо з'ясується, що той сказав неправду, це матиме наслідки.

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