Пентагон визнав десятки російських вишів загрозою нацбезпеці США

Загалом список поповнили 130 академічних і дослідницьких установ із Росії, Китаю та Ірану.

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Міноборони США внесло десятки російських закладів вищої освіти та наукових установ до переліку організацій, які становлять загрозу національній безпеці країни. Загалом список поповнили 130 академічних і дослідницьких установ із Росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

За словами заступника міністра оборони США з питань досліджень та інженерії Еміля Майкла, рішення спрямоване на захист наукових досліджень, що фінансуються американськими платниками податків, та збереження доброчесності наукової діяльності.

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"Пентагон посилює свої зобов’язання захищати дослідження, які фінансуються платниками податків, та зберігати цілісність американської наукової діяльності", – зазначив Майкл.

У відомстві пояснили, що включені до переліку установи займаються діяльністю, яка підвищує ризик незаконного привласнення результатів досліджень і розробок, що фінансуються урядом США.

"Таке незаконне привласнення уможливлює втручання ворожого уряду, яке безпосередньо загрожує національній безпеці та науковій цілісності Америки", – наголосили у Пентагоні.

Міністерство оборони США також рекомендувало американським дослідникам, університетам та промисловим партнерам проявляти особливу обережність під час розгляду питань співпраці, фінансування або обміну даними з організаціями, включеними до цього списку.