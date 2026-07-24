Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття родинам загиблих внаслідок останніх російських ударів по Київській області та Слов'янську, а також запевнила у незмінній підтримці України з боку Євросоюзу.
Про це вона написала у соцмережі X.
"Я хочу висловити співчуття родинам та близьким жертв останніх нападів Росії в Київській області та в Слов'янську", – зазначила очільниця Єврокомісії.
Фон дер Ляєн також звернула увагу на російський удар по будівлі Почесного консульства Латвії у Слов'янську.
"Знищення почесного консульства Латвії у Слов'янську вкотре доводить повне нехтування дипломатією", – наголосила вона.
Президентка Єврокомісії підкреслила, що Євросоюз залишається солідарним із Латвією та Україною.
"Європа повністю солідарна з Латвією та Україною. Росія програє війну, яку розпочала, і все частіше атакує мирних жителів у відчайдушній спробі придушити дух України. Але дух України незламний. Як і рішучість Європи підтримувати оборону України", – заявила Урсула фон дер Ляєн.