Президентка Єврокомісії відреагувала на удар РФ по будівлі Почесного консульства Латвії.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття родинам загиблих внаслідок останніх російських ударів по Київській області та Слов'янську, а також запевнила у незмінній підтримці України з боку Євросоюзу.

Про це вона написала у соцмережі X.

"Я хочу висловити співчуття родинам та близьким жертв останніх нападів Росії в Київській області та в Слов'янську", – зазначила очільниця Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн також звернула увагу на російський удар по будівлі Почесного консульства Латвії у Слов'янську.

"Знищення почесного консульства Латвії у Слов'янську вкотре доводить повне нехтування дипломатією", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що Євросоюз залишається солідарним із Латвією та Україною.

"Європа повністю солідарна з Латвією та Україною. Росія програє війну, яку розпочала, і все частіше атакує мирних жителів у відчайдушній спробі придушити дух України. Але дух України незламний. Як і рішучість Європи підтримувати оборону України", – заявила Урсула фон дер Ляєн.