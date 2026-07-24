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Фон дер Ляєн засудила російські удари по Київщині та Слов'янську

Президентка Єврокомісії відреагувала на удар РФ по будівлі Почесного консульства Латвії.

Фон дер Ляєн засудила російські удари по Київщині та Слов'янську
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття родинам загиблих внаслідок останніх російських ударів по Київській області та Слов'янську, а також запевнила у незмінній підтримці України з боку Євросоюзу.

Про це вона написала у соцмережі X.

"Я хочу висловити співчуття родинам та близьким жертв останніх нападів Росії в Київській області та в Слов'янську", – зазначила очільниця Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн також звернула увагу на російський удар по будівлі Почесного консульства Латвії у Слов'янську.

"Знищення почесного консульства Латвії у Слов'янську вкотре доводить повне нехтування дипломатією", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що Євросоюз залишається солідарним із Латвією та Україною.

"Європа повністю солідарна з Латвією та Україною. Росія програє війну, яку розпочала, і все частіше атакує мирних жителів у відчайдушній спробі придушити дух України. Але дух України незламний. Як і рішучість Європи підтримувати оборону України", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

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