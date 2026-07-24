РФ атакувала пасажирський потяг на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському поїзду.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", – ідеться у повідомленні.
Удар прийшовся по локомотиву.
Наразі "Укразалізниця" працює над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою.
- 18 липня російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області. Люди не постраждали.