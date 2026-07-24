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РФ атакувала пасажирський потяг на Дніпропетровщині

Людям вдалося вчасно евакуюватися з вагонів.

РФ атакувала пасажирський потяг на Дніпропетровщині
РФ атакувала пасажирський поїзд на Дніпропетровщині
Фото: АТ "Укрзалізниця"

На Дніпропетровщині росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському поїзду. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", – ідеться у повідомленні. 

Удар прийшовся по локомотиву. 

Наразі "Укразалізниця" працює над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою.

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