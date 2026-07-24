РФ атакувала пасажирський потяг на Дніпропетровщині

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На Дніпропетровщині росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському поїзду.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", – ідеться у повідомленні.

Удар прийшовся по локомотиву.

Наразі "Укразалізниця" працює над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою.