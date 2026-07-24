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На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми із десяти сіл

Із десяти сіл Синельниківського району мають виїхати 222 родини, у яких виховуються 364 дитини.

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми із десяти сіл
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

На Дніпропетровщині розширили обов'язкову примусову евакуацію сімей із дітьми через постійну загрозу російських обстрілів. Із десяти сіл Синельниківського району мають виїхати 222 родини, у яких виховуються 364 дитини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, до проведення евакуації залучені рятувальники, правоохоронці та представники гуманітарних організацій. Людей вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де вони отримують необхідну допомогу.

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Наразі в області працюють п'ять таких центрів. Там евакуйованим надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці також допомагають відновити втрачені документи.

Нині обов'язкова евакуація всього населення діє у трьох громадах Нікопольського району та восьми громадах Синельниківського району.

Лише за останні десять днів із небезпечних територій евакуювалися понад 1100 дорослих та понад 400 дітей.

Олександр Ганжа закликав мешканців населених пунктів, які регулярно потерпають від російських атак, не зволікати з евакуацією та своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів України.

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